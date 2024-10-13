Янник Синнер обратился к Новаку Джоковичу после финала турнира в Шанхае
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к сербу Новаку Джоковичу после финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). Синнер победил со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Новак Джокович
Н. Джокович
«Привет всем. Хотел бы начать сразу с Новака. Так здорово видеть, что ты по-прежнему играешь в невероятный теннис. Ты продолжаешь демонстрировать это год за годом. Не только ты, но и твоя команда. Я также знаю некоторых из твоей команды, мы немного обмениваемся. Ты проделываешь невероятную работу. Желаю тебе всего наилучшего, не только в этом сезоне. Постарайся оставаться здоровым и в следующем. Надеюсь, что будем видеть тебя как можно дольше», — сказал Синнер во время церемонии награждения.
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