Янник Синнер обратился к Новаку Джоковичу после финала турнира в Шанхае

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к сербу Новаку Джоковичу после финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). Синнер победил со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

«Привет всем. Хотел бы начать сразу с Новака. Так здорово видеть, что ты по-прежнему играешь в невероятный теннис. Ты продолжаешь демонстрировать это год за годом. Не только ты, но и твоя команда. Я также знаю некоторых из твоей команды, мы немного обмениваемся. Ты проделываешь невероятную работу. Желаю тебе всего наилучшего, не только в этом сезоне. Постарайся оставаться здоровым и в следующем. Надеюсь, что будем видеть тебя как можно дольше», — сказал Синнер во время церемонии награждения.