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Янник Синнер обратился к Новаку Джоковичу после финала турнира в Шанхае

Янник Синнер обратился к Новаку Джоковичу после финала турнира в Шанхае
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к сербу Новаку Джоковичу после финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). Синнер победил со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Привет всем. Хотел бы начать сразу с Новака. Так здорово видеть, что ты по-прежнему играешь в невероятный теннис. Ты продолжаешь демонстрировать это год за годом. Не только ты, но и твоя команда. Я также знаю некоторых из твоей команды, мы немного обмениваемся. Ты проделываешь невероятную работу. Желаю тебе всего наилучшего, не только в этом сезоне. Постарайся оставаться здоровым и в следующем. Надеюсь, что будем видеть тебя как можно дольше», — сказал Синнер во время церемонии награждения.

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