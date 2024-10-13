Янник Синнер — самый молодой победитель шанхайского «Мастерса» в истории

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым чемпионом «Мастерса» в Шанхае (Китай) в истории проведения турнира. Сейчас Синнеру 23 года 58 дней. Сегодня, 13 октября, в финале соревнований он обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича — 7:6 (7:4), 6:3.

Шанхайский «Мастерс» проводится с 2009 года с перерывом с 2020 по 2022 год из-за пандемии коронавируса. До Синнера всего в Шанхае было шесть разных победителей — по одному разу выигрывали Николай Давыденко, Даниил Медведев и Хуберт Хуркач. Энди Маррей побеждал трижды, Новак Джокович — четырежды, Роджер Федерер — дважды.