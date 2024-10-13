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Янник Синнер — пятый теннисист до 24 лет, выигравший 6 и более хардовых турниров за год

Янник Синнер — пятый теннисист до 24 лет, выигравший 6 и более хардовых турниров за год
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком в возрасте до 24 лет в Открытой эре, выигравший шесть и более титулов ATP на хардовом корте за календарный год. Сегодня, 13 октября, он обыграл серба Новака Джоковича (7:6 (7:4), 6:3) в финале хардового турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай).

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты, побеждавшие на шести и более хардовых турнирах ATP в одном сезоне:

  • Джимми Коннорс (США, 1973 год).
  • Иван Лендл (Чехия, 1981).
  • Пит Сампрас (США, 1994 год).
  • Роджер Федерер (Швейцария, 2004).
  • Янник Синнер (Италия, 2024).

Титулы Синнера на харде в 2024 году:

  • Australian Open — 2024 (ТБШ).
  • Роттердам (ATP-500).
  • Майами («Мастерс»).
  • Цинциннати («Мастерс»).
  • Шанхай («Мастерс»).
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