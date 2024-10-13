Янник Синнер — пятый теннисист до 24 лет, выигравший 6 и более хардовых турниров за год

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком в возрасте до 24 лет в Открытой эре, выигравший шесть и более титулов ATP на хардовом корте за календарный год. Сегодня, 13 октября, он обыграл серба Новака Джоковича (7:6 (7:4), 6:3) в финале хардового турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай).

Теннисисты, побеждавшие на шести и более хардовых турнирах ATP в одном сезоне:

Джимми Коннорс (США, 1973 год).

Иван Лендл (Чехия, 1981).

Пит Сампрас (США, 1994 год).

Роджер Федерер (Швейцария, 2004).

Янник Синнер (Италия, 2024).

Титулы Синнера на харде в 2024 году: