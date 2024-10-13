Синнер стал самым молодым чемпионом трёх «Мастерсов» в сезоне со времён Надаля

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым чемпионом трёх турниров серии «Мастерс» в календарном году с 2009 года. Сегодня, 13 октября, в финале соревнований он обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича — 7:6 (7:4), 6:3.

Ранее в 2024 году итальянец выиграл два «Мастерса» — в Майами (США) и в Цинциннати (США).

В 2009 году три турнира данной категории выиграл 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль. На момент третьего титула ему было 22 года 334 дня. Синнеру сейчас 23 года 58 дней. Он также стал самым молодым чемпионом шанхайского «Мастерса» в истории турнира.