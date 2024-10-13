Новак Джокович установил личный антирекорд в матче с Янником Синнером

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович установил личный антирекорд в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Напомним, в матче за титул он проиграл Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

Джокович не заработал ни одного брейк-пойнта в матче. Отметим, что в предыдущем очном поединке теннисистов (полуфинал Australian Open в январе 2024) Новак также ни разу не добрался до брейк-пойнтов на подаче Синнера.

Таким образом, Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, против которого Джокович не смог заработать ни единого брейк-пойнта в двух официальных матчах подряд.