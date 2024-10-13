Новак Джокович заявил, что игра Янника Синнера напоминает ему свою

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович назвал черты, которые напоминают ему себя в игре лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

«Почти все удары. Он невероятно улучшил свою подачу, она стала его сильным оружием. Он очень агрессивен с задней линии, как только есть короткий мяч, он берёт инициативу в свои руки. Он очень надёжно бьёт с форхенда и бэкхенда, не делает слишком много ошибок и просто пытается отнять время у соперника.

Это напоминает мне себя на протяжении всей моей карьеры. Это я делал на протяжении многих лет подряд, играл в быстрый теннис, отнимая время, в какой-то мере как бы душил соперника. Это то, что надо. Вам хочется, чтобы соперники всегда чувствовали себя под давлением от ваших ударов, скорости, присутствия на корте. У него это есть. В этом году он был так стабилен, и это очень впечатляет», — сказал Джокович на пресс-конференции.