Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на турнирах WTA-1000
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала вторым игроком после американки Серены Уильямс, которая выиграла один турнир категории WTA-1000 три раза подряд.
Сегодня, 13 октября, она в третий раз выиграла «тысячник» в китайском Ухане, обыграв в финальном матче хозяйку корта Чжэн Циньвэнь — 6:3, 5:7, 6:3.
Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|3
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Ранее белоруска становилась чемпионкой Уханя в 2018 и 2019 годах, после чего соревнования не проводились до этого сезона. Серена Уильямс три раза подряд становилась победительницей турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в 2013-2015 годах.
Отметим, что Соболенко ни разу не проиграла в Ухане, проведя на турнирах в общей сложности 17 матчей.
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