Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на турнирах WTA-1000

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала вторым игроком после американки Серены Уильямс, которая выиграла один турнир категории WTA-1000 три раза подряд.

Сегодня, 13 октября, она в третий раз выиграла «тысячник» в китайском Ухане, обыграв в финальном матче хозяйку корта Чжэн Циньвэнь — 6:3, 5:7, 6:3.

Ранее белоруска становилась чемпионкой Уханя в 2018 и 2019 годах, после чего соревнования не проводились до этого сезона. Серена Уильямс три раза подряд становилась победительницей турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в 2013-2015 годах.

Отметим, что Соболенко ни разу не проиграла в Ухане, проведя на турнирах в общей сложности 17 матчей.