Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — о 100-м титуле: это не цель из разряда жизни или смерти

Новак Джокович — о 100-м титуле: это не цель из разряда жизни или смерти
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не рассматривает завоевание 100-го титула как определяющую для себя цель.

«Это бонус, если это произойдёт. Конечно, я хотел, чтобы это случилось сегодня, но было не суждено. Я должен продолжать прилагать усилия, чтобы это произошло в ближайшем будущем, надеюсь. Это не цель из разряда жизни или смерти для меня.

Думаю, что уже достиг всех своих самых больших целей в карьере. Сейчас я фокусируюсь на турнирах «Большого шлема» и на том, насколько высоко я ещё смогу поднять планку для себя. Пока буду выступать так же, как на этой неделе, и соревноваться с большими парнями, то буду продолжать чувствовать необходимость соревноваться, а также мотивацию быть на корте. Посмотрим, как долго это продлится», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме
Новак Джокович установил личный антирекорд в матче с Янником Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android