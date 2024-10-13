Арина Соболенко вышла в лидеры по количеству выигранных матчей на турнире в Ухане

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продлила победную серию на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) до 17 матчей. Она стала лидером по количеству побед в основной сетке Wuhan Open с момента основания турнира в 2014 году. Сегодня, 13 октября, белоруска в третий раз выиграла «тысячник» в Ухане, обыграв в финальном матче хозяйку корта Чжэн Циньвэнь — 6:3, 5:7, 6:3.

Топ-5 теннисисток с наибольшим количеством побед на Wuhan Open:

Арина Соболенко (Беларусь) — 17. Петра Квитова (Чехия) — 16. Эшли Барти (Австралия) — 12. Каролин Гарсия (Франция) — 12. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 11.

Ранее белоруска становилась чемпионкой Уханя в 2018 и 2019 годах, после чего соревнования не проводились до этого сезона.

Всего 26-летняя Арина Соболенко завоевала 17 титулов на турнирах уровня WTA в одиночно разряде.