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Арина Соболенко вышла в лидеры по количеству выигранных матчей на турнире в Ухане

Арина Соболенко вышла в лидеры по количеству выигранных матчей на турнире в Ухане
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продлила победную серию на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) до 17 матчей. Она стала лидером по количеству побед в основной сетке Wuhan Open с момента основания турнира в 2014 году. Сегодня, 13 октября, белоруска в третий раз выиграла «тысячник» в Ухане, обыграв в финальном матче хозяйку корта Чжэн Циньвэнь — 6:3, 5:7, 6:3.

Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Топ-5 теннисисток с наибольшим количеством побед на Wuhan Open:

  1. Арина Соболенко (Беларусь) — 17.
  2. Петра Квитова (Чехия) — 16.
  3. Эшли Барти (Австралия) — 12.
  4. Каролин Гарсия (Франция) — 12.
  5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 11.

Ранее белоруска становилась чемпионкой Уханя в 2018 и 2019 годах, после чего соревнования не проводились до этого сезона.

Всего 26-летняя Арина Соболенко завоевала 17 титулов на турнирах уровня WTA в одиночно разряде.

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