Синнер выиграл 4 из 5 подряд матчей с Джоковичем. Такое покорилось лишь пяти игрокам
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком, которому удалось выиграть четыре из пяти очных матчей подряд с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
Напомним, итальянец победил в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Новак Джокович
Н. Джокович
До Синнера такое удавалось швейцарцу Роджеру Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю, французу Жо-Вильфриду Цонга и американцу Энди Роддику.
В 2023 году Синнер победил Джоковича на Итоговом турнире и в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса. В этом сезоне Янник одержал победу над Новаком в полуфинале Australian Open и сегодня, 13 октября, на «Мастерсе» в Шанхае. Единственный проигранный матч из последних пяти — финал Итогового турнира — 2023.
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