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Синнер выиграл 4 из 5 подряд матчей с Джоковичем. Такое покорилось лишь пяти игрокам

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком, которому удалось выиграть четыре из пяти очных матчей подряд с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Напомним, итальянец победил в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

До Синнера такое удавалось швейцарцу Роджеру Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю, французу Жо-Вильфриду Цонга и американцу Энди Роддику.

В 2023 году Синнер победил Джоковича на Итоговом турнире и в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса. В этом сезоне Янник одержал победу над Новаком в полуфинале Australian Open и сегодня, 13 октября, на «Мастерсе» в Шанхае. Единственный проигранный матч из последних пяти — финал Итогового турнира — 2023.