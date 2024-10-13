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Синнер выиграл 4 из 5 подряд матчей с Джоковичем. Такое покорилось лишь пяти игрокам

Синнер выиграл 4 из 5 подряд матчей с Джоковичем. Такое покорилось лишь пяти игрокам
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком, которому удалось выиграть четыре из пяти очных матчей подряд с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Напомним, итальянец победил в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

До Синнера такое удавалось швейцарцу Роджеру Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю, французу Жо-Вильфриду Цонга и американцу Энди Роддику.

В 2023 году Синнер победил Джоковича на Итоговом турнире и в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса. В этом сезоне Янник одержал победу над Новаком в полуфинале Australian Open и сегодня, 13 октября, на «Мастерсе» в Шанхае. Единственный проигранный матч из последних пяти — финал Итогового турнира — 2023.

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