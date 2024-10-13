Янник Синнер — о допинг-деле: нахожусь в некомфортной ситуации. Приходится это принять

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал ситуацию с апелляцией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по его допинг-делу и рассказал, как она влияет на его игру.

«Знаете, люди думают, что, побеждая или добиваясь успеха, вы не испытываете никаких проблем, но это неправда. Я нахожусь в некомфортной ситуации, в которой не хотел быть. Приходится это принять. Когда я выхожу на корт, чувствую, что я силён, выкладываюсь на 100% в каждом матче и на тренировке. Когда просыпаюсь, стараюсь сосредоточиться на всём, чем занимаюсь. Но потом, конечно, бывают моменты, когда я думаю об этом.

Так что успех воспринимается по-разному. Я усвоил, что успех никогда не изменит меня как личность или как игрока. На следующем турнире могу снова далеко пройти или проиграть в первом раунде, но это не изменит меня», — сказал Синнер на пресс-конференции.