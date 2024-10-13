Янник Синнер опубликовал пост по итогам победы на «Мастерсе» в Шанхае

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поблагодарил свою команду и организаторов турнира категории «Мастерс» в Шанхае.

«Forza!!! Шанхай, ты был великолепен! Спасибо всей моей команде здесь, и той части, которая осталась дома. Давайте продолжать работать!» — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Янник Синнер стал победителем турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В финале он обыграл четвёртую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Этот титул стал 17-м в карьере 23-летнего теннисиста и четвёртым категории «Мастерс». Итальянец выиграл седьмой титул в 2024 году, в том числе два турнира «Большого шлема».