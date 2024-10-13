«У меня нет слов». Ирина Хромачёва — о победе на турнире WTA-1000 в Ухане

Российская теннисистка Ирина Хромачёва прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в дуэте с представительницей Казахстана Анной Данилиной.

«Мы точно не думали о гонке на Итоговый турнир, потому что для квалификации нам нужно побеждать каждую неделю. Нашей целью было идти день за днём.

Анна ещё в Австралии предложила объединиться в пару. Она играла с разными партнёршами, у меня тоже были договорённости. Но потом мы выступили на турнире WTA-125 в Италии. С того момента мы сказали: «Ладно, может быть, давай попробуем и сыграем до конца года и посмотрим, где окажемся». И вот мы здесь. У меня нет слов. Я не знаю, что сказать.

Турнир в Нинбо будет для нас последним. Если мы окажемся первыми запасными на Итоговый турнир, то определённо на него поедем», — приводит слова Хромачёвой сайт WTA.