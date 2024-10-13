Янник Синнер — о проблемах вне корта: в какой-то момент я перестал улыбаться

Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер после победы в финале турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай) над сербом Новаком Джоковичем (7:6 (7:4), 6:3) ответил на вопрос о хорошем самообладании.

«Этот год был очень тяжёлым для меня из-за внешних обстоятельств и в какой-то момент я перестал улыбаться, потому что у меня были некоторые проблемы вне корта, и иногда я всё ещё вспоминаю о них. Так что играть в таких условиях, в которых я нахожусь, всегда нелегко, но я просто старался получать от игры на корте как можно больше удовольствия. Успех — это нечто великое, и тогда приятно сказать спасибо всем людям, которые работают со мной ежедневно, которые знают меня лучше, чем остальные. Я просто стараюсь сохранять спокойствие и не создавать паники, если проигрываю или когда мне не везёт, и продолжаю атаковать с максимальной энергией, которая у меня есть в этот день», — сказал Синнер на корте после финального матча.

Этот титул стал 17-м в карьере 23-летнего теннисиста и четвёртым категории «Мастерс». Итальянец выиграл седьмой титул в 2024 году, в том числе два турнира «Большого шлема».