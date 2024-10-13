Даниил Медведев отреагировал на пост Леброна Джеймса про Call of Duty

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил американскому баскетболисту четырёхкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу на пост об активации Call of Duty.
«Бронни (сын Леброна. — Прим. «Чемпионата») только что сказал, что хочет активировать свой собственный скин в Call of Duty. Подскажите как», — написал Джеймс на своей странице в соцсетях.
«Как насчёт того, чтобы сыграть в Rainbow 6 Game вместо этого. Было бы здорово!» — оставил свой комментарий Медведев под постом Леброна.
Отметим, что Даниил Медведев является амбассадором популярной компьютерной игры Rainbow Six Siege (тактический шутер).