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Даниил Медведев отреагировал на пост Леброна Джеймса про Call of Duty

Даниил Медведев отреагировал на пост Леброна Джеймса про Call of Duty
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил американскому баскетболисту четырёхкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу на пост об активации Call of Duty.

«Бронни (сын Леброна. — Прим. «Чемпионата») только что сказал, что хочет активировать свой собственный скин в Call of Duty. Подскажите как», — написал Джеймс на своей странице в соцсетях.

«Как насчёт того, чтобы сыграть в Rainbow 6 Game вместо этого. Было бы здорово!» — оставил свой комментарий Медведев под постом Леброна.

Отметим, что Даниил Медведев является амбассадором популярной компьютерной игры Rainbow Six Siege (тактический шутер).

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