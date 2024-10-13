«Этот момент должен был наступить». Новак Джокович — о снижении результатов в этом сезоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, доволен ли он своим выступлением в этом сезоне.

— Приближается конец сезона — чего вы ожидали от всего сезона в начале сезона и довольны ли вы своим выступлением на данный момент?

— Если сравнивать с большинством сезонов в моей карьере, этот был одним из худших с точки зрения результатов. Должен был наступить такой момент, когда я не смогу выигрывать турниры «Большого шлема» и поддерживать этот высочайший уровень столько лет подряд, и с этим приходится мириться. Я доволен своей золотой олимпийской медалью, это было главной целью на текущий год. Конечно, я бы хотел, чтобы у меня был хотя бы ещё один титул чемпиона на ТБШ, но что есть, то есть. Это такой сезон, который нужно просто принять, — сказал Джокович на пресс-конференции.

37-летний Джокович не выиграл ни одного турнира ATP в 2024 году.