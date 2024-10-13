Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович опубликовал откровенный пост по итогам «Мастерса» в Шанхае

Новак Джокович опубликовал откровенный пост по итогам «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович подвёл итоги своего выступления на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В матче за титул он проиграл Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Титул был так близок, но не сегодня. Браво, Янник Синнер, браво твоей команде. Невероятный год! Жителям Шанхая и всем китайским поклонникам спасибо за поддержку, страсть и доброту. Возвращение сюда всегда особенное. До скорой встречи! Спасибо», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

37-летний Джокович не выиграл ни одного турнира ATP в 2024 году. Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, против которого Джокович не смог заработать ни единого брейк-пойнта в двух официальных матчах подряд.

Материалы по теме
«Этот момент должен был наступить». Новак Джокович — о снижении результатов в этом сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android