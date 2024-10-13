Новак Джокович опубликовал откровенный пост по итогам «Мастерса» в Шанхае
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович подвёл итоги своего выступления на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В матче за титул он проиграл Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Титул был так близок, но не сегодня. Браво, Янник Синнер, браво твоей команде. Невероятный год! Жителям Шанхая и всем китайским поклонникам спасибо за поддержку, страсть и доброту. Возвращение сюда всегда особенное. До скорой встречи! Спасибо», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
37-летний Джокович не выиграл ни одного турнира ATP в 2024 году. Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, против которого Джокович не смог заработать ни единого брейк-пойнта в двух официальных матчах подряд.
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