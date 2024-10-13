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Арина Соболенко назвала своё любимое блюдо китайской кухни

Арина Соболенко назвала своё любимое блюдо китайской кухни
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала своё любимое блюдо китайской кухни.

— Мы знаем, что вам нравится китайский жареный рис. У этого риса много вкусов: сладкий, острый, с курицей и с говядиной. У вас есть любимый?
— С острой курицей, да. В целом острая курица — это моё любимое блюдо. А что, вы хотите приготовить что-нибудь к моему ужину, чтобы я не смогла завтра играть (смеётся)? Пытаетесь угадать, что я закажу сегодня? Ладно, я не буду есть курицу (смеётся), — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, ранее Арина Соболенко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Ухане, в финале соревнований обыграв Чжэн Циньвэнь.

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