Чжэн Циньвэнь сравнила свою игру на домашнем турнире в Ухане и на Олимпиаде

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сравнила игры при домашней публике на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) и на Олимпиаде, где она завоевала золотую медаль.

«Это совершенно другое давление. Я бы сказала, что Олимпийские игры — это нечто большее, потому что я начала испытывать давление ещё за два дня до начала Игр. И каждый день там был очень напряженным. Я помню, как в четвертьфинале, в полуфинале у меня дрожали руки во время матча. После Олимпийских игр у меня больше не было таких ощущений. По крайней мере, мои руки сейчас не дрожат во время матча. Это забавно. Конечно, здесь также я испытываю некое давление. Но оно гораздо ниже. Я его больше контролирую (улыбается)», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Сегодня, 13 октября, Чжэн Циньвэнь проиграла в финале турнира категории WTA-1000 в Ухане. Она уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 7:5, 3:6.