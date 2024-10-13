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Янник Синнер повторил рекорд Джоковича и Федерера по победам на хардовых турнирах за сезон

Янник Синнер повторил рекорд Джоковича и Федерера по победам на хардовых турнирах за сезон
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал третьим теннисистом в истории, который смог выиграть два хардовых турнира «Большого шлема» — US Open и Australian Open, а также три «Мастерса» на этом же покрытии за один сезон. Он повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера, который сделал это в 2006 году, и серба Новака Джоковича, добившегося такого же результата дважды (2011, 2015 года). При этом Синнер сделал это, будучи в самом молодом возрасте из них троих.

Сегодня, 13 октября, итальянец победил на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае, в финале обыграв 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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