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Новак Джокович вышел к болельщикам после поражения в финале «тысячника» в Шанхае

Новак Джокович вышел к болельщикам после поражения в финале «тысячника» в Шанхае
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Сербский теннисист Новак Джокович провёл время с китайскими болельщиками после поражения в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Публика ярко встретила 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». В матче за титул Джокович проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Джокович не заработал ни одного брейк-пойнта в матче.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Отметим, что в предыдущем очном поединке теннисистов (полуфинал Australian Open в январе 2024) Новак также ни разу не добрался до брейк-пойнтов на подаче Синнера.

Таким образом, Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, против которого Джокович не смог заработать ни единого брейк-пойнта в двух официальных матчах подряд.

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