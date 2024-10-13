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Арина Соболенко мило отреагировала на поздравление парня с завоеванием титула в Ухане

Арина Соболенко мило отреагировала на поздравление парня с завоеванием титула в Ухане
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко мило отреагировала на поздравление своего парня, бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса, с завоеванием титула категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Сегодня, 13 октября, в финале соревнований она обыграла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Ещё один титул! Моя любовь, Арина Соболенко, в огне. Люблю тебя», — написал парень Соболенко на трёх языках — английском, греческом и португальском.

«Я так люблю тебя, любовь всей моей жизни», — ответила белоруска на португальском.

Отметим, что это 17-й титул Арины Соболенко на турнирах WTA и третий — на «тысячнике» в Ухане.

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