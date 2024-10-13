Тренер Даниила Медведева опубликовал фото с россиянином с матча Бивол — Бетербиев

Тренер Даниила Медведева французский специалист Жиль Сервара опубликовал совместное фото с россиянином, пятой ракеткой мира, с матча за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, где сошлись россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Большой вечер профессионального бокса проходил сегодня ночью, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончился победой Бетербиева.

Фото: Личный архив Сервары

«Эр-Рияд 12 октября 2024 года. Бетербиев — Бивол и ещё много боксёров, интересных людей и удивительных событий этой ночи. Я под впечатлением. Теперь наша с Даней очередь хорошо выступить на Six Kings Slam, который начнётся 16 октября», — написал Сервара на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Six Kings Slam пройдёт с 16 по 19 октября. Кроме Медведева, в турнире примут участие итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.