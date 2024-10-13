Фото: Мирра Андреева и Камилла Рахимова на вечеринке в преддверии старта турнира в Нинбо

Российская теннисистка 19-я ракетка мира Мирра Андреева и её соотечественница 66-я ракетка мира Камилла Рахимова посетили мероприятие по случаю старта турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

Фото: социальные сети Камиллы Рахимовой

Напомним, ранее обе теннисистки завершили выступления на «тысячнике» в Ухане на стадии второго круга. Мирра Андреева проиграла своей старшей сестре 70-й ракетке мира Эрике Андреевой. А Камилла Рахимова в волевой борьбе уступила канадке Лейле Фернандес (28-й номер рейтинга) — 2:6, 7:5, 6:7.

В Нинбо сыграют несколько представительниц топ-10 мирового рейтинга — итальянка Жасмин Паолини, китаянка Чжэн Циньвэнь, американка Эмма Наварро и чешка Барбора Крейчикова. Все они пропустят первый круг за счёт высокого посева.