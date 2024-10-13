Швёнтек и Соболенко превзошли Шарапову и Уильямс по победам за сезон на «тысячниках»

Лидер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показали лучший результат по количеству побед на двоих за сезон на «тысячниках», чем экс первые ракетки мира россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс. В нынешнем сезоне Соболенко одержала 28 побед, Швёнтек — 30, вместе — 58 побед. Они превзошли результат 2013 года, когда Уильмс и Шарапова выиграли 57 матчей (36 и 21 соответственно).

Напомним, сегодня, 13 октября, Арина Соболенко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Ухане, в финале соревнований обыграв китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.