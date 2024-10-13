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Борис Беккер забавно отреагировал на присутствие Федерера и Алькараса на финале в Шанхае

Борис Беккер забавно отреагировал на присутствие Федерера и Алькараса на финале в Шанхае
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Бывший теннисист экс первая ракетка мира из Германии шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер забавно отреагировал на присутствие Роджера Федерера и Карлоса Алькараса на финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Хотелось бы пролететь мухой и послушать разговоры Роджера Федерера и Карлоса Алькараса, пока они смотрят финал в Шанхае», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В матче за титул Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6. 37-летний серб не выиграл ни одного турнира ATP в 2024 году. Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, против которого Джокович не смог заработать ни единого брейк-пойнта в двух официальных матчах подряд.

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