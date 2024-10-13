Борис Беккер забавно отреагировал на присутствие Федерера и Алькараса на финале в Шанхае

Бывший теннисист экс первая ракетка мира из Германии шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер забавно отреагировал на присутствие Роджера Федерера и Карлоса Алькараса на финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Хотелось бы пролететь мухой и послушать разговоры Роджера Федерера и Карлоса Алькараса, пока они смотрят финал в Шанхае», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В матче за титул Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6. 37-летний серб не выиграл ни одного турнира ATP в 2024 году. Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, против которого Джокович не смог заработать ни единого брейк-пойнта в двух официальных матчах подряд.