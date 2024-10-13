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Арина Соболенко прокомментировала победу над Циньвэнь в финале турнира в Ухане

Арина Соболенко прокомментировала победу над Циньвэнь в финале турнира в Ухане
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Сегодня, 13 октября, в финале соревнований она обыграла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Прежде всего, я хочу сказать, что условия игры здесь, вероятно, немного лучше для Чжэн. Здесь намного медленнее, и мяч становится тяжелее. Когда игра быстрее, ей обычно нужно делать большее на корте. Конечно, я почувствовала, что немного потеряла концентрацию и позволила ей вернуться в игру. Немного расстроилась, что матч превратился в игру из трёх сетов. Когда идёт третий сет, становится слишком эмоционально», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

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