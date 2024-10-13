Чжэн Циньвэнь: я надеюсь, что смогу преодолеть это препятствие в виде Арины в будущем
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В титульном матче она уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 7:5, 3:6.
Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
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|7
|3
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
«Она заставила меня увидеть некоторые слабые места в моей тактике. Я с нетерпением хочу начать тренировки, чтобы отработать это. И я тогда жду следующего матча с Ариной. В целом после этого поражения я хотя бы чувствую какое-то воодушевление, потому что с каждым разом у меня получается всё лучше. Конечно, ещё есть, куда расти. Я надеюсь, что смогу сократить отставание и преодолеть это препятствие в виде Арины в будущем», — приводит слова Циньвэнь официальный сайт WTA.
Комментарии
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