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Чжэн Циньвэнь: я надеюсь, что смогу преодолеть это препятствие в виде Арины в будущем

Чжэн Циньвэнь: я надеюсь, что смогу преодолеть это препятствие в виде Арины в будущем
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В титульном матче она уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 7:5, 3:6.

Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Она заставила меня увидеть некоторые слабые места в моей тактике. Я с нетерпением хочу начать тренировки, чтобы отработать это. И я тогда жду следующего матча с Ариной. В целом после этого поражения я хотя бы чувствую какое-то воодушевление, потому что с каждым разом у меня получается всё лучше. Конечно, ещё есть, куда расти. Я надеюсь, что смогу сократить отставание и преодолеть это препятствие в виде Арины в будущем», — приводит слова Циньвэнь официальный сайт WTA.

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