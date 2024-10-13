Соболенко: посмотрим после Итогового, была ли я хороша, чтобы стать первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о борьбе за первую строчку рейтинга WTA по итогам года с нынешним лидером полькой Игой Швёнтек. На данный момент Соболенко отстаёт всего на 69 очков. При этом Швёнтек нужно будет защищать 1500 очков за Итоговый турнир.

«Сейчас у нас действительно плотный рейтинг. Мне это приятно осознавать. Я всегда говорю, что, конечно, это одна из моих целей, но я предпочитаю сосредоточиться на себе и просто продолжать усердно работать. Посмотрим после Итогового турнира, была ли я достаточно хороша в этом сезоне, чтобы стать первой ракеткой мира», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Сегодня, 13 октября, Соболенко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В финале соревнований она обыграла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.