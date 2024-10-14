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«Виноват не только я». Бывший физиотерапевт Синнера призвал не оправдывать теннисиста

«Виноват не только я». Бывший физиотерапевт Синнера призвал не оправдывать теннисиста
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Бывший физиотерапевт нынешнего лидера рейтинга ATP Янника Синнера Джакомо Налди высказался об обвинениях в его сторону в связи с допинговой ситуацией вокруг его экс-подопечного.

«Я расстроен, как и все остальные. Не могу больше ничего добавить, просто надеюсь, что рано или поздно сумею рассказать, что произошло, чтобы показать общую картину. Судя по тому, как общественность интерпретировала это дело, кажется, что виноват только я. Но любому, кто читал решение, известно, что это не так. Просто не все приложили усилия к раскрытию этого дела», — приводит слова Налди La Stampa.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA). ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного года до двух лет.

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