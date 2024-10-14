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Бывший физиотерапевт Синнера рассказал о неприязни между ним и игроком из-за допинга

Бывший физиотерапевт Синнера рассказал о неприязни между ним и игроком из-за допинга
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Бывший физиотерапевт нынешнего лидера рейтинга ATP Джакомо Налди рассказал, что между ним и Янником Синнером возникла неприязнь на фоне ситуации с допингом.

«Янник был очень добр. Когда родилась моя дочь Летиция, он мне написал, как и вся команда. У меня с ним дружеские отношения. В целом я получал послания с поддержкой особенно от тех, кто знает меня лично. Однако в социальных сетях я читал плохие сообщения, меня оскорбляли. Изображение всей этой истории получилось довольно плохим лично для меня», — приводит слова Налди La Stampa.

Напомним, недавно ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного года до двух лет.

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