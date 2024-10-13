Кузнецова — о титуле Соболенко: побеждать вместе с Синнером становится доброй традицией

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о победе белорусской теннисистки второй ракетки мира Арины Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Сегодня, 13 октября, в матче за титул она обыграла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.
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«Девочки тоже сражались сегодня в Китае, и Арина лишила Чжэн Циньвэнь возможности выиграть домашний турнир. А вот побеждать вместе с Янником у Соболенко становится доброй традицией. Уже третий трофей в Ухане, молодец. До первой ракетки — 69 очков», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
Отметим, что это 17-й титул Арины Соболенко на турнирах WTA и третий — на «тысячнике» в Ухане.
- 13 октября 2024
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