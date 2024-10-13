Энди Маррей опубликовал редкое фото со своим сыном Тэдди

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей опубликовал фото со своим сыном Тэдди Бэрроном.

Фото: страница маррея в социальных сетях

«Синий цвет сочетается с моей звездой недели», — подписал фото Маррей.

У 35-летнего Маррея и его жены Ким Сирс четверо детей: дочери София и Эди, сын Тэдди Бэррон. В марте 2021 года у Энди родился четвёртый ребёнок, пол и имя которого не разглашаются.

Последний матч теннисиста состоялся в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фрицу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 — над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.