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Энди Маррей опубликовал редкое фото со своим сыном Тэдди

Энди Маррей опубликовал редкое фото со своим сыном Тэдди
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей опубликовал фото со своим сыном Тэдди Бэрроном.

Фото: страница маррея в социальных сетях

«Синий цвет сочетается с моей звездой недели», — подписал фото Маррей.

У 35-летнего Маррея и его жены Ким Сирс четверо детей: дочери София и Эди, сын Тэдди Бэррон. В марте 2021 года у Энди родился четвёртый ребёнок, пол и имя которого не разглашаются.

Последний матч теннисиста состоялся в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фрицу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 — над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.

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