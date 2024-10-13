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Роджер Федерер и Карлос Алькарас провели совместную тренировку

Роджер Федерер и Карлос Алькарас провели совместную тренировку
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер провёл совместную тренировку с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Участие в процессе также принял тренер второй ракетки мира — Хуан-Карлос Ферреро.

Фото: страница Ферреро в социальных сетях

Ранее Федерер, Алькарас и Ферреро посетили финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче за титул Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6. 37-летний серб не выиграл ни одного турнира ATP в 2024 году. Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, против которого Джокович не смог заработать ни единого брейк-пойнта в двух официальных матчах подряд.

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