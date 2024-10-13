Ник Кирьос: моя цель — выиграть турнир «Большого шлема»

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил о готовности побороться за титул турнира «Большого шлема».

«Я возвращаюсь, потому что одна вещь ещё удерживает меня в игре. Я побеждал практически всех, кто стоял передо мной в рейтинге, выходил в финал турниров «Большого шлема», выигрывал парные соревнования на ТБШ, завоёвывал множество титулов и заработал деньги. Но сейчас моя цель — выиграть турнир «Большого шлема». Думаю, только это заставит людей заткнуться. Это будет сильной мотивацией», — сказал Кирьос в интервью Code Sports.

29-летний Кирьос за два года сыграл всего один официальный матч. Спортсмена преследовали проблемы с коленом и запястьем, из-за которых он не мог выступать. Ранее Ник Кирьос заявлял, что завершит карьеру максимум через один-два года.