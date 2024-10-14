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Фото: чемпионская фотосессия Арины Соболенко после победы на «тысячнике» в Ухане

Фото: чемпионская фотосессия Арины Соболенко после победы на «тысячнике» в Ухане
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в чемпионской фотосессии с кубком после победы на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В воскресенье, 13 октября, в матче за титул она обыграла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Фото: страница соболенко в социальных сетях

«Третий раз — прелесть. Спасибо, Ухань, за любовь и поддержку в течение прошедшей недели», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

Это 17-й титул Арины Соболенко на турнирах WTA и третий — на «тысячнике» в Ухане. Она не потерпела ни одного поражения на соревнованиях в Ухане, проведя 17 матчей. В нынешнем сезоне Соболенко одержала 28 побед на турнирах категории WTA-1000.

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