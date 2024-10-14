Фото: чемпионская фотосессия Арины Соболенко после победы на «тысячнике» в Ухане
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в чемпионской фотосессии с кубком после победы на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В воскресенье, 13 октября, в матче за титул она обыграла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.
Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|3
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Фото: страница соболенко в социальных сетях
«Третий раз — прелесть. Спасибо, Ухань, за любовь и поддержку в течение прошедшей недели», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.
Это 17-й титул Арины Соболенко на турнирах WTA и третий — на «тысячнике» в Ухане. Она не потерпела ни одного поражения на соревнованиях в Ухане, проведя 17 матчей. В нынешнем сезоне Соболенко одержала 28 побед на турнирах категории WTA-1000.
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