Фото: чемпионская фотосессия Арины Соболенко после победы на «тысячнике» в Ухане

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в чемпионской фотосессии с кубком после победы на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В воскресенье, 13 октября, в матче за титул она обыграла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

«Третий раз — прелесть. Спасибо, Ухань, за любовь и поддержку в течение прошедшей недели», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

Это 17-й титул Арины Соболенко на турнирах WTA и третий — на «тысячнике» в Ухане. Она не потерпела ни одного поражения на соревнованиях в Ухане, проведя 17 матчей. В нынешнем сезоне Соболенко одержала 28 побед на турнирах категории WTA-1000.