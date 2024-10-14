Светлана Кузнецова отреагировала на поражение Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о поражении 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай). В матче за титул серб проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

«100-й титул Новака Джоковича случился не сегодня — Янник вырвал у него победу в шанхайском «тысячнике». Ну а теперь финалисты, прихватив своего зрителя Карлоса Алькараса, отправятся на богатый выставочный турнир в Эр-Рияд, где их уже ждёт Даниил Медведев», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, против которого Джокович не смог заработать ни единого брейк-пойнта в двух официальных матчах подряд.