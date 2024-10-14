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Светлана Кузнецова отреагировала на поражение Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае

Светлана Кузнецова отреагировала на поражение Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о поражении 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай). В матче за титул серб проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«100-й титул Новака Джоковича случился не сегодня — Янник вырвал у него победу в шанхайском «тысячнике». Ну а теперь финалисты, прихватив своего зрителя Карлоса Алькараса, отправятся на богатый выставочный турнир в Эр-Рияд, где их уже ждёт Даниил Медведев», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, против которого Джокович не смог заработать ни единого брейк-пойнта в двух официальных матчах подряд.

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