Калинская приблизилась к Касаткиной в обновлённом рейтинге WTA, в топ-3 одно изменение

Опубликован обновлённый рейтинг WTA. В первой тройке произошло одно изменение. Американка Кори Гауфф поднялась на третью строчку, сместив с этой позиции Джессику Пегулу.
Рейтинг WTA. 14 октября:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9785 очков
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 9716
3 (4). Кори Гауфф (США) — 5973
4 (3). Джессика Пегула (США) — 5785
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5373
6 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 5223
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4430
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698
9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3178
10 (10). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3146…
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3108
12 (13). Анна Калинская (Россия) — 2880…
…
16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2641…
19 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2253…
23 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2035…
28 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1798…
30 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776…
37 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1482…
64 (66). Камила Рахимова (Россия) — 980…
66 (70). Эрика Андреева (Россия) — 952
67 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 938…
99 (84). Анна Блинкова (Россия) — 716.