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Калинская приблизилась к Касаткиной в обновлённом рейтинге WTA, в топ-3 одно изменение

Опубликован обновлённый рейтинг WTA. В первой тройке произошло одно изменение. Американка Кори Гауфф поднялась на третью строчку, сместив с этой позиции Джессику Пегулу.

Рейтинг WTA. 14 октября:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9785 очков

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 9716

3 (4). Кори Гауфф (США) — 5973

4 (3). Джессика Пегула (США) — 5785

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5373

6 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 5223

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4430

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3178

10 (10). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3146…

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3108

12 (13). Анна Калинская (Россия) — 2880…

…

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2641…

19 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2253…

23 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2035…

28 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1798…

30 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776…

37 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1482…

64 (66). Камила Рахимова (Россия) — 980…

66 (70). Эрика Андреева (Россия) — 952

67 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 938…

99 (84). Анна Блинкова (Россия) — 716.

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