Андрей Рублёв опустился в рейтинге ATP, Медведев остался лучшим из россиян

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке, Андрей Рублёв опустился с шестого на седьмое место, другой российский теннисист, Карен Хачанов, также потерял одну позицию, опустившись с 25-го места на 26-е.
Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас, третью — немец Александр Зверев.
Рейтинг АТР от 14 октября:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11920 очков.
2. (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6795.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5530.
6 (7). Тейлор Фриц (США) — 4415.
7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4110.
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3885.
9 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3610.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3580...
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26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1745…
58 (61). Роман Сафиуллин (Россия) — 908.
59 (56). Павел Котов (Россия) — 907.
Ранее стал известен обновлённый рейтинг WTA.
Самый богатый теннисист из России: