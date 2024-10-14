Андрей Рублёв опустился в рейтинге ATP, Медведев остался лучшим из россиян

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке, Андрей Рублёв опустился с шестого на седьмое место, другой российский теннисист, Карен Хачанов, также потерял одну позицию, опустившись с 25-го места на 26-е.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас, третью — немец Александр Зверев.

Рейтинг АТР от 14 октября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11920 очков.

2. (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6795.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5530.

6 (7). Тейлор Фриц (США) — 4415.

7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4110.

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3885.

9 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3610.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3580...

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26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1745…

58 (61). Роман Сафиуллин (Россия) — 908.

59 (56). Павел Котов (Россия) — 907.

Ранее стал известен обновлённый рейтинг WTA.

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