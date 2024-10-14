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Мирра Андреева — Варвара Лепченко: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 10:30

Мирра Андреева — Варвара Лепченко: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 10:30
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Сегодня, 14 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо состоится матч первого круга, в котором встретятся 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 160-я в мировом рейтинге американка Варвара Лепченко.

Встреча начнётся не ранее 10:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нинбо. 1-й круг
14 октября 2024, понедельник. 11:00 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Варвара Лепченко
161
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко

Теннисистки впервые сыграют друг с другом. 38-летняя Лепченко пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Соревнования в Нинбо проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон.

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