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Жасмин Паолини и Эмма Наварро снялись с турнира WTA-500 в Нинбо

Жасмин Паолини и Эмма Наварро снялись с турнира WTA-500 в Нинбо
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Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини и восьмая ракетка мира американка Эмма Наварро снялись с турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Они были первой и третьей сеяной соревнований соответственно.

Как сообщает пресс-служба турнира в социальных сетях, Паолини снялась из-за травмы левой стопы, а Наварро — из-за болезни.

Соревнования в Нинбо проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон.

Сегодня, 14 октября, в Нинбо сыграют три россиянки — Мирра Андреева, Камилла Рахимова и Диана Шнайдер.

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