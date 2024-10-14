Жасмин Паолини и Эмма Наварро снялись с турнира WTA-500 в Нинбо

Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини и восьмая ракетка мира американка Эмма Наварро снялись с турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Они были первой и третьей сеяной соревнований соответственно.

Как сообщает пресс-служба турнира в социальных сетях, Паолини снялась из-за травмы левой стопы, а Наварро — из-за болезни.

Соревнования в Нинбо проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон.

Сегодня, 14 октября, в Нинбо сыграют три россиянки — Мирра Андреева, Камилла Рахимова и Диана Шнайдер.