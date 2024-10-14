Аслан Карацев вышел в основную сетку турнира ATP-250 в Алма-Ате

139-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сыграет в основной сетке на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном раунде квалификации он обыграл испанца Алехандро Моро Каньяса (161-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Карацев выполнил пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Моро Каньяса один эйс, две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Сегодня, 14 октября, в финале квалификации сыграет ещё один представитель России — 198-я ракетка мира Алибек Качмазов. Он сыграет с казахстанцем Михаилом Кукушкиным.