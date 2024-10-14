Экс 17-я ракетка мира Бернард Томич проиграл самый быстрый финал челленджера в истории

Бывшая 17-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич установил необычный антирекорд мужского тенниса.

Вчера, 13 октября, Томич играл в финале на турнире серии «челленджер» в Фэрфилде (США) против американца Лёнера Тина. Австралиец проиграл со счётом 0:6, 1:6 за 39 минут — это самый быстрый финал в истории челленджеров.

Интересно, что 10 лет назад Томич стал участником ещё одного уникального события. В 2014 году на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) он проиграл матч первого круга финну Яркко Ниеминену со счётом 0:6, 1:6 за 28 минут. Это самый быстрый матч в истории турниров на уровне ATP.