Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Нинбо, выиграв 12 геймов подряд

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Нинбо, выиграв 12 геймов подряд
Комментарии

32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она разгромила американку Кэролайн Доулхайд (100-й номер рейтинга) — 6:2, 6:0. Юлия не проиграла ни одного гейма после счёта 0:2 в первом сете.

Нинбо. 1-й круг
14 октября 2024, понедельник. 09:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
100
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Путинцева не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Доулхайд два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Путинцева сыграет с победительницей матча между китаянкой Ван Яфань и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android