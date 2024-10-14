Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Нинбо, выиграв 12 геймов подряд
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32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она разгромила американку Кэролайн Доулхайд (100-й номер рейтинга) — 6:2, 6:0. Юлия не проиграла ни одного гейма после счёта 0:2 в первом сете.
Нинбо. 1-й круг
14 октября 2024, понедельник. 09:10 МСК
100
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
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32
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Путинцева не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Доулхайд два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором круге Путинцева сыграет с победительницей матча между китаянкой Ван Яфань и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.
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