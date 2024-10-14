Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Нинбо, выиграв 12 геймов подряд

32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она разгромила американку Кэролайн Доулхайд (100-й номер рейтинга) — 6:2, 6:0. Юлия не проиграла ни одного гейма после счёта 0:2 в первом сете.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Путинцева не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Доулхайд два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Путинцева сыграет с победительницей матча между китаянкой Ван Яфань и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.