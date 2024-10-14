Новак Джокович поделился стильными фотографиями в тёмных очках

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал две фотографии на своей странице в социальных сетях. На снимках Джокович в тёмных очках и костюме окружён зонтами.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

«Уезжаю из Китая на стиле», — подписал фотографии Джокович.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Вчера, 13 октября, Новак Джокович играл в финале на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В матче за титул 37-летний серб уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6. В 2024 году Джокович не выиграл ни одного титула на турнирах ATP, однако Новак победил на Олимпийских играх в Париже.