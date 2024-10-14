Панатта — о финале Шанхая: после первого сета матч закончился. Джокович смирился с этим

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался об игре серба Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) против итальянца Янника Синнера.

«Новак играл хорошо, но ровно час. После первого сета матч закончился, думаю, что Джокович тоже смирился с этим. Я считаю, что такой игрок, как он, который, вероятно, был лучшим в истории на уровне результатов, не тот, кто может позволить себе уйти с корта не говорю униженным, но с хорошим ударом от Синнера. Я немного разочарован, потому что очень восхищаюсь Джоковичем. Я всегда говорил, что не любил Джоковича, но это неправда. Я больше любил Федерера», — приводит слова Панатты Corriere dello Sport.