Панатта — о финале Шанхая: после первого сета матч закончился. Джокович смирился с этим
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Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался об игре серба Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) против итальянца Янника Синнера.
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Новак Джокович
Н. Джокович
«Новак играл хорошо, но ровно час. После первого сета матч закончился, думаю, что Джокович тоже смирился с этим. Я считаю, что такой игрок, как он, который, вероятно, был лучшим в истории на уровне результатов, не тот, кто может позволить себе уйти с корта не говорю униженным, но с хорошим ударом от Синнера. Я немного разочарован, потому что очень восхищаюсь Джоковичем. Я всегда говорил, что не любил Джоковича, но это неправда. Я больше любил Федерера», — приводит слова Панатты Corriere dello Sport.
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