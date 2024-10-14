Диана Шнайдер — Паула Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 13:30

Сегодня, 14 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо состоится матч первого круга, в котором встретятся 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 14-я в мировом рейтинге испанка Паула Бадоса.

Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Бадосы (0-1 на харде). В единственном матче на харде Диана победила со счётом 6:2, 3:4, отказ во втором круге Хуахина-2024.

Соревнования в Нинбо проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон.