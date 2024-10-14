Чемпионская гонка АТР: Андрей Рублёв опустился на 8-е место, Даниил Медведев — 4-й

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв потерял одну позицию и стал восьмым.

Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6710.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6215.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4820.

5 (5). Тейлор Фриц (США) — 4290.

6 (9). Новак Джокович (Сербия) — 3910.

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 3805.

8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3580.

9 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3305.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 2935…

30 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1430...

63 (63). Роман Сафиуллин (Россия) — 773...

73 (73). Павел Котов (Россия) — 655.