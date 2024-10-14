Чемпионская гонка WTA: Арина Соболенко обошла Игу Швёнтек в борьбе за первое место

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг Чемпионской гонки. Лучшими из россиянок остаются Дарья Касаткина и Анна Калинская, которые занимают 10-ю и 13-ю позиции соответственно. Мирра Андреева занимает 18-е место.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом турнире WTA, который состоится в Саудовской Аравии с 2 по 9 ноября. После победы на турнире WTA-1000 в Ухане белоруска Арина Соболенко обошла польку Игу Швёнтек в борьбе за первую строчку чемпионской гонки.

1 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 9091 очко.

2 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8285.

3 (4). Кори Гауфф (США) — 5348.

4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5144.

5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981.

6 (5). Джессика Пегула (США) — 4705.

7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4050.

8 (7). Эмма Наварро (США) — 3568.

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176.

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 2928.

13 (14). Анна Калинская (Россия) – 2645.

17 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2414...

18 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2253...

24 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1885...

26 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1798...

25 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776...

35 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...

63 (61). Вероника Кудерметова (Россия) — 838...

68 (78). Эрика Андреева (Россия) — 775...

70 (76). Камилла Рахимова (Россия) — 739...

84 (82). Анна Блинкова (Россия) — 612.