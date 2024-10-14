Чемпионская гонка WTA: Арина Соболенко обошла Игу Швёнтек в борьбе за первое место

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг Чемпионской гонки. Лучшими из россиянок остаются Дарья Касаткина и Анна Калинская, которые занимают 10-ю и 13-ю позиции соответственно. Мирра Андреева занимает 18-е место.
Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом турнире WTA, который состоится в Саудовской Аравии с 2 по 9 ноября. После победы на турнире WTA-1000 в Ухане белоруска Арина Соболенко обошла польку Игу Швёнтек в борьбе за первую строчку чемпионской гонки.
1 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 9091 очко.
2 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8285.
3 (4). Кори Гауфф (США) — 5348.
4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5144.
5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981.
6 (5). Джессика Пегула (США) — 4705.
7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4050.
8 (7). Эмма Наварро (США) — 3568.
9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176.
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 2928.
13 (14). Анна Калинская (Россия) – 2645.
17 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2414...
18 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2253...
24 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1885...
26 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1798...
25 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776...
35 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...
63 (61). Вероника Кудерметова (Россия) — 838...
68 (78). Эрика Андреева (Россия) — 775...
70 (76). Камилла Рахимова (Россия) — 739...
84 (82). Анна Блинкова (Россия) — 612.