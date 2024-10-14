«Есть такая теория заговора». Даниил Медведев — о теннисных мячах после ковида

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что некоторые игроки верят в теорию заговора относительно мячей, производимых после пандемии коронавируса.

— Считаю, что моя игра сильно поменялась. И я пытаюсь понять, поменялась ли она, потому что я меняюсь, или поменялось что-то не от меня зависящее.

— Что ты имеешь в виду?

— Мячи. Потому что действительно есть игроки, которые считают, что во время ковида было тяжело производить мячи, которые вроде бы все в Китае производились. Соответственно, они начали искать другие способы. Кто-то мне в HEAD рассказывал, что из Китая поставлять мячи не могли, начали искать другие способы и мячи стали как бы хуже, дешевле на время ковида. Возможно, есть такая теория заговора, что потом они подумали: а зачем нам делать их дороже, лучше, если и так нормально?

Соответственно, есть разные удары, вот пример. Слева, когда я играю кроссом, если посмотреть, опять же, 19−20-й год, то очень часто получалось так, что я этим ударом выбивал соперника и мог, допустим, пойти к сетке, что я редко делаю, и завершить с лёта. Сейчас у меня ощущение, что чтобы я смог там слева кого-то выбить этими мячами, которые как игрушка просто плюшевая, и пойти при этом к сетке, просто должно что-то невероятное произойти.

Или я стал играть слабее, чуть менее точно, что тоже возможно, или есть реальность в том, что мячи другие, потому что не думаю, что корты другие. Не знаю, поэтому иногда вспоминаю, что было по-другому, но, как бы то ни было, главное — приноравливаться к тому, что есть, — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».